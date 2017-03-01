syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
يوفنتوس يقلب الطاولة على نابولي ويهزمه بثلاثية ويقترب من نهائي كأس إيطاليا
اخبار الرياضة

اقترب يوفنتوس من التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعدما قلب تأخره أمام ضيفه نابولي من 0-1 إلى فوز 3-1 في ذهاب نصف النهائي.


وتقدم الإسباني خوزيه كاييخون لنابولي في الدقيقة 36، لكن يوفي انتفض وسجل له نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا ثنائية من ركلتي جزاء 47، 69، ومواطنه غونزالو هيجواين 64.

وتقام مباراة نصف النهائي الثانية بين لاتسيو وروما الأربعاء، أما إياب نصف النهائي فيتأخر إلى الخامس من نيسان.

سيريانيوز

2017-03-01 15:03:44
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق