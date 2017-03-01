اقترب يوفنتوس من التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعدما قلب تأخره أمام ضيفه نابولي من 0-1 إلى فوز 3-1 في ذهاب نصف النهائي.

وتقدم الإسباني خوزيه كاييخون لنابولي في الدقيقة 36، لكن يوفي انتفض وسجل له نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا ثنائية من ركلتي جزاء 47، 69، ومواطنه غونزالو هيجواين 64.



وتقام مباراة نصف النهائي الثانية بين لاتسيو وروما الأربعاء، أما إياب نصف النهائي فيتأخر إلى الخامس من نيسان.