بات أينتراخت فرانكفورت أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا، بفوزه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية 1-صفر في ربع النهائي.

وسجل داني بلوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.



وتأجلت مباراة شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وضيفه بوروسيا دورتموند وذلك بسبب تساقط كثيف جداً للثلوج في لوته.



وأوضح متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الحكم فيليكس بريخ ومساعديه "اتخذوا هذا القرار باتفاق مع الفريقين".



يذكر أن بوروسيا دورتموند خسر اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة.



ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء فيلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب مع ضيفه شالكه، وهامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.