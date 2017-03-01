أفادت معلومات متطابقة، بأن تنظيم داعش أقدم على تفجير خزانات مياه في ريف دير الزور الغربي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر محلية ، دون أن تسمها قولها، إن مجموعات من "داعش" تعمد الى تفجير الابنية المرتفعة وخاصة خزانات المياه في قرى جزرة البوحميد والميلاج والهرموشية شمال غرب مدينة دير الزور.

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ومن جانبها، قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مسلّحي تنظيم "داعش" دمّروا خزانات المياه في منطقتي "الكبر والهرموشية" في ريف دير الزور الغربي، بالتزامن مع اقتراب "قوات سوريا الديمقراطية" من هاتين المنطقتين وبعد اشتباكات جرت بينهم.

وكانت مصادر إعلامية، أفادت يوم الثلاثاء، إن قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي، دخلت محافظة دير الزور، لأول مرة في إطار حملتها "غضب الفرات" ضد تنظيم (داعش).

وحاصر التنظيم الإرهابي دير الزور منذ العام 2014، وضاعف مسلحوه، منذ منتصف كانون الثاني الماضي، هجماتهم على أحياء سكنية في المدينة والمطار العسكري الواقع جنوبها، في وقت تسعى فيه بشكل منفصل كل من قوات الجيش النظامي، وقوات "سوريا الديمقراطية"، إلى طرد التنظيم من المدينة.

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