تتأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، ويكون الجو غائماً ماطراً فوق معظم المناطق، حيث من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة (سانا) عن المتنبئ الجوي شادي جاويش قوله، أن "المنخفض الجوي بدأ الليلة الماضية ويستمر اليوم على شكل مطر غزير على أغلب المناطق ويكون مصحوبا بالعواصف الرعدية".

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وتابع جاويش، "أما يوم الخميس فتكون هناك فترة انقشاع للمنخفض خلال النهار، ليتجدد ليلا ليشمل أغلب المناطق ويستمر طيلة يوم الجمعة".

وبحسب توقعات الأرصاد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائما ماطرا فوق معظم المناطق مصحوبا بالرعد أحيانا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما يكون الجو يوم الخميس، بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أن كميات متفاوتة من الامطار هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على محافظات دمشق وريفها والقنيطرة وحمص ودرعا.

وسجلت كميات الأمطار في دمشق 5 مم فيما بلغت في ريف دمشق .. القطيفة 22 مم والمشرفة 7ر19 مم وفي كل من يبرود والنبك 14مم والجراجير 7 مم وسرغايا 6 مم والحرمون 5 مم وعقربا 3 مم .

وفي القنيطرة بلغت كمية الأمطار في حضر 3 مم ومدينة القنيطرة 1 مم وفي درعا سجلت الأمطار في الصنمين 5ر1 مم .

وفي حمص بلغت الأمطار الهاطلة في القصير 2 مم وقلعة الحصن 1 مم.

وكانت المنطقة خلال الأيام الماضية تأثرت بمرتفع جوي رافقه أيام غائمة جزئياً إلى مشمسة، وحرارة أعلى من معدلاتها السنوية.

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