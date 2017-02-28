قال قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، يوم الثلاثاء، إن إنشاء مناطق آمنة في سوريا، فكرة "قابلة للحياة" في مناطق معينة.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن فوتيل قوله، إن إنشاء مناطق آمنة في سوريا "فكرة قابلة للحياة" يمكن تحقيقها في "المناطق التي قد بدأ فيها اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية".

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ولفت الجنرال الأمريكي إلى أن إنشاء مثل هذه المناطق لن يكون أمرا سهلا وسيتطلب "توظيف كافة الموارد"، بما في ذلك إشراك القوات البرية للاحتفاظ بالسيطرة على تلك المناطق وحمايتها.

ورجحت مجلة "فورين بوليسي" أن الإجراءات بإنشاء مناطق كهذه تم إدراجها في خطة العمل التي سلمها البنتاغون للبيت الأبيض، أمس الاثنين، وفقا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق له أن طرح المسألة في إطار معالجة الوضع الإنساني في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن عن استعداد موسكو لدراسة مقترحات واشنطن حول مناطق آمنة وتنتظر مزيد من التوضيحات في هذا المجال، مؤكدا ضرورة التنسيق مع السلطات السورية بهذا الشأن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد عقب أسبوع من توليه الحكم, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، حيث يعول ترامب على تمويل الخليج لفكرته.

يشار إلى أن توجه ترامب بشأن المناطق الامنة، مغايراً لموقف سابقه باراك اوباما, والذي اعتبر ان إقامة "منطقة عازلة" في سوريا مسألة صعبة من الناحية "التطبيقية" من دون التزام عسكري كبير.

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