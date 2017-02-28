غاتيلوف: وفد النظام لايعارض ورقة دي ميستورا لكن الاولوية لمكافحة الارهاب

اتفق وفد النظام السوري الى جنيف, برئاسة بشار الجعفري, و نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, يوم الثلاثاء, على أن مكافحة الإرهاب ضمن أولويات المحادثات لحل الأزمة السورية.

وذكرت وكالات انباء ان الوفد التقى غاتيلوف , وتم الاتفاق على "مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى تحريك المفاوضات السورية".

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من جهتها, أعلن غاتيلوف، أن رئيس وفد النظام لا يعارض اقتراحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، إلا أنه أكد على "ضرورة إدراج موضوع الإرهاب في أجندة المفاوضات".

وأضاف غاتيلوف ان " الإرهاب يمثل الأولوية، ومكافحة الإرهاب تمثل الأولوية، ويجب إشراكها في جدول أعمال المفاوضات، إلى جانب غيرها من المسائل من قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا قدم وثيقة للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف4, وضع من خلالها مقاربة جديدة لعملية الانتقال السياسي في سوريا.

واعتبر غاتيلوف أنه " من السابق لأوانه تقييم المفاوضات السورية في جنيف، مشيرا الى ان "عملية المفاوضات لا تزال مستمرة".

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

وتأتي المفاوضات وسط آمال بان تسفر عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, الا ان دي ميستورا استبعد مؤخرا حدوث "انفراجة" في المحادثات, لكنه اشار الى ان المفاوضات ستتركزعلى مسائل الدستور والانتخابات, في حين امتنع مكتبه عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.