تجددت الاشتباكات, يوم الثلاثاء, في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة بين مجموعات مسلحة, ما أدى الى سقوط جرحى و نزوح لبعض العائلات وإقفال المدارس القريبة من المخيم.

وقالت "الوكالة الوطنية اللبنانية" إن الاشتباكات تمت بالاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية, تسببت باندلاع حريق بالقرب من مسجد الفاروق، وسط اطلاق رصاص خارج المخيم لاسيما منطقة سينيق ماادى الى وقوع إصابات".

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وأدت التوترات التي شهدتها المنطقة الى حركة نزوح لبعض العائلات وإغلاق الجامعة اللبنانية والمدارس الثانوية والمتوسطة , وسط حالة من الخوف والهلع بين الطلاب, بحسب الوكالة.

ووجه الحراك الشعبي والمبادرة الشعبية دعوات لابناء المخيم للنزول الى الشارع من اجل وقف الاشتباكات.

وبدأ التوتر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين امس , حيث شهدت المنطقة تجدد للاشتباكات بين فصائل فلسطينية اسلامية، وعناصر تابعة لحركة "فتح", وذلك بعد التوصل لاتفاق مبدئي على وقف اطلاق النار.

وكانت حركة "فتح" وفصائل فلسطينية إسلامية في مخيم عين الحلوة توصلتا, يوم الأحد, إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار, وذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة. بين الطرفين داخل المخيم

ويشهد المخيم بشكل دائم استنفار امني , على خلفية معارك وقعت بين مجموعات مسلحة , مستخدمة فيها رشاشات وقذائف صاروخية, ادت الى سقوط قتلى وجرحى.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، ويشهد صراعات بين الفصائل عادة ما تتطور إلى أعمال عنف دامية بين الحين والآخر.