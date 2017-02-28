سقط ضحايا, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذائف على منطقة العدوي بدمشق وقرية عرنة بريفها الجنوبي الغربي.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان ان " إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المنتشرين على التلال المحيطة بمزرعة بيت جن قصفوا بالقذائف الصاروخية والهاون قرية عرنة , ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة".

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وأشارت الوكالة الى ان الاستهداف أسفر عن "حدوث اضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

وفي سياق متصل, نقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة قوله إن "إرهابيين يتحصنون في حي القابون والغوطة الشرقية استهدفوا صباح اليوم بعدد من القذائف منطقة العدوي السكنية سقطت في محيط المشاتل وتسببت بإصابة 7 أشخاص بجروح ووقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم".

وجاء ذلك عقب يوم من مقتل امرأة وأصابة 14 شخصا بجروح بسقوط قذائف صاروخية على ضاحية حرستا السكنية وحي المزة 86 السكني في دمشق وريفها.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق وريفها لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية.