كشفت "بلاك بيري" عن هاتف ذكي جديد تنجته مجموعة "تي سي ال" الصينية، وذلك ضمن المؤتمر السنوي للهواتف الجوالة في برشلونة.

وبحسب العربية نت، فإن هاتف "كي وان" من "بلاك بيري"، يتمتع بلوحة مفاتيح تقليدية والتي اشتهرت بها هواتف الشركة، وهو مجهز بشاشة أكبر من الطرازات السابقة وموجه خصوصاً للشركات مع توفير أمن معزز وبطارية أطول وأسرع في الشحن.



ويمكن للمستخدم أن يحدد بنفسه مستوى الأمن المطلوب لجهازه، وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد"، وسيباع اعتبارا من نيسان بسعر 599 يورو.



ووعدت "تي سي ال" بطرازات جديدة من هواتف "بلاك بيري" في عام 2017، بعد أن أعلنت "بلاك بيري" في أيلول الماضي قرارها وقف إنتاج هواتفها بنفسها للتركيز فقط على البرمجيات التي تحويها، فضلاً عن الخدمات الموجهة للشركات، مقابل أن وتهتم شركة "تي سي أل" بإنتاج الأجهزة وتسويقها تحت اسم "بلاك بيري".