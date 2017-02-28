أطلقت "هواوي" رسمياً، ساعتان ذكيتان تعملان بنظام "آندرويد وير 2.0" الجديد، وذلك ضمن مؤتمر MWC في برشلونة.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن ساعتي "هواوي" Watch 2, Watch 2 Classicتختلفان عن بعضهما ببعض المزايا، حيث تأتي ساعة Watch 2 بجسم من البلاستيك وتدعم الإتصال بالجيل الرابع وسيتاح لاحقاً نسخة خاصة تدعم فقط الشبكات اللاسلكية بينما صنعت ساعة Watch 2 Classic من المعدن.



الساعتان مقاومتان للماء وفق معيار IP68 ، وتدعمان إمكانية الإتصال عبر شريحة خاصة وميزة تحديد المواقع الجغرافية وحساس نبضات القلب وشريحة NFC للدفع عبر "أندرويد باي".



وتأتي الساعتان بتصميم دائري وبسماكة 12.6 ملم، ولكل ساعة زرين للتحكم بها مع مايكروفون وسماعة صوت أيضاً.



وزودت هواوي الساعتين ببطارية 420 ميلي أمبير تكفي لمدة يومين مع الإستفادة من وضعية توفير استهلاك الطاقة التي تتيح العمل حتى 25 يوم لكنها تلغي العديد من المزايا مثل الإتصال بالإنترنت وتكتفي بعرض الوقت وعدّ الخطوات.



وتأتي شاشة الساعتين بقياس 1,2 بوصة من نوع موليد بدقة 390*290 مع ذاكرة تخزين 4 غيغابايت وذاكرة عشوائية 768 ميغابايت.