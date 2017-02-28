وبحسب وسائل اعلام فإن "ال جي" ألغت ميزة البطارية القابلة للإزالة، حيث يأتي
الهاتف بغطاء كامل من المعدن مع شاشة كبيرة جداً تسيطر على 80% من واجهة الهاتف
والتي توفر نسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9 بالاضافة إلى معايير Dolby Vision و HDR
10 مع تقليل الحواف من الجانبين الأعلى والأسفل.
والهاتف مقاوم للغبار والماء وفق معايير IP68، الإضافة لميزة الشحن اللاسلكي
المخصصة للنسخ الموجهة للسوق الأمريكي فقط ، بينما حصل الهاتف على المساعد
الصوتي Google Assistant ، ويحمل مستشعراً لبصمات الأصابع من الجهة الخلفية .
أما المواصفات بالتفصيل فهي:
الشاشة : بحجم 5.7 إنش بدقة QHD وهي أول شاشة تدعم HDR10 و Dolby Vision
المعالج : رباعي الأنوية من كوالوم فئة سناب دراغون 821 .
الذاكرة العشوائية : 4GB
ذاكرة التخزين : 32 ، 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية
الكاميرا الخلفية : كاميرتين مزدوجة بدقة 13MP احدهما بعدسة واسعة
الكاميرا الأمامية بدقة 5MP بعدة واسعة لصور السيلفي
البطارية : بسعة 3300 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0
النظام : أندرويد 7.1 مع واجهة المستخدم الجديدة UX 6.0
الالوان : ابيض ، اسود ، أزرق سماوي.