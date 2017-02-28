أزاحت "ال جي" الستار رسمياً، عن هاتف G6 والذي جاء مطابقاً للتسريبات السابقة.

وبحسب وسائل اعلام فإن "ال جي" ألغت ميزة البطارية القابلة للإزالة، حيث يأتي الهاتف بغطاء كامل من المعدن مع شاشة كبيرة جداً تسيطر على 80% من واجهة الهاتف والتي توفر نسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9 بالاضافة إلى معايير Dolby Vision و HDR 10 مع تقليل الحواف من الجانبين الأعلى والأسفل.

والهاتف مقاوم للغبار والماء وفق معايير IP68، الإضافة لميزة الشحن اللاسلكي المخصصة للنسخ الموجهة للسوق الأمريكي فقط ، بينما حصل الهاتف على المساعد الصوتي Google Assistant ، ويحمل مستشعراً لبصمات الأصابع من الجهة الخلفية .

أما المواصفات بالتفصيل فهي:

الشاشة : بحجم 5.7 إنش بدقة QHD وهي أول شاشة تدعم HDR10 و Dolby Vision

المعالج : رباعي الأنوية من كوالوم فئة سناب دراغون 821 .

الذاكرة العشوائية : 4GB

ذاكرة التخزين : 32 ، 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية

الكاميرا الخلفية : كاميرتين مزدوجة بدقة 13MP احدهما بعدسة واسعة

الكاميرا الأمامية بدقة 5MP بعدة واسعة لصور السيلفي

البطارية : بسعة 3300 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0

النظام : أندرويد 7.1 مع واجهة المستخدم الجديدة UX 6.0

الالوان : ابيض ، اسود ، أزرق سماوي.