نشرت إحدى مستخدمات جهاز "آيفون 7 بلس"، مقطع فيديو للهاتف وهو يشتعل تلقائياً وينصهر، بينما بدأت "آبل" بالتحقيق في الأمر والتواصل مع العميلة.

وبحسب "Mashable"، فإن الفيديو الذي نشرته الفتاة، يظهر فجوة على جانب الجهاز بعد ذوبان الشاشة تقريبًا وانفصالها عن أطار الألومنيوم الخارجي، وقد حقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة و24 ألف مشاركة على "تويتر".

وبدأت "آبل" بالتحقيق في الأمر والتواصل مع العميلة التي قامت بتسليم الهاتف التالف للشركة التي لم تعلق على المسألة بأية تفاصيل حتى الآن.

وتعاملت "آبل" سابقاً، مع العديد من الشكاوى مثل الإغلاق المفاجئ للهواتف، وعدم استقرار إضاءة الشاشات مثل هاتف "آيفون 6"، إلا أنها لم تتعامل قط مع شكاوى تخص اشتعال الهواتف من تلقاء نفسها.