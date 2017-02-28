يواجه بعض مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة في سرعة أجهزتهم وضعفاً في أدائها أو قصر عمر البطارية دون أن يعلموا بوجود تطبيقات مثبتة لديهم أدت إلى ذلك.

وبحسب " اندرويد بيت"، هناك العديد من التطبيقات تأخذ مساحة تخزين دون فائدة، بينما تؤثر على أداء الهاتف وعمر البطارية، ولذلك يجب حذفها فوراً، ومن هذه التطبيقات:

1 – تطبيقات تحسين ذاكرة الرام:

"وهذه التطبيقات تستهلك عمر البطارية وتدّعي تحسين أداء ذاكرة الهاتف العشوائية، لكن تم اثبات مفاقمتها للمشاكل.

2 - تطبيق "Clean Master" أو أي تطبيق لتنظيف محتويات الجهاز:

من المفترض أن تقوم هذه التطبيقات بتنظيف هاتف المستخدم لتحسين أداءه، لكنها تتطلب الكثير من الطاقة وتنقص من عمر البطارية، كما أنها تملأ الهاتف بالإعلانات المزعجة، ولهذا يجب حذفها فوراً.

وليس من الضروري تحميل تطبيق مخصص لتنظيف الجهاز، حيث يمكن الذهاب إلى الإعدادات ثم التخزين ثم الملفات المؤقتة، وبحذفها، ويمكن حذف الملفات المؤقتة لكل تطبيق على حدة، بالذهاب إلى الإعدادات ثم التطبيقات وبعدها التطبيقات المحملة، واختيار أي تطبيق ثم الضغط على "Clear Cache".

مثل

3 – التطبيقات المضادة للفيروسات:

تحمي أجهزة "الاندرويد" نفسها من هجمات الفيروسات، ويوفر نظام التشغيل التشفير اللازم للأجهزة، كما أن "غوغل" سريعة في إزالة التطبيقات الضارة من متجر "غوغل بلاي" تلقائيا.

ولا تعد تطبيقات ازالة الفيروسات مفيدة إلا في حال تم تحميل ملفات "APK" خارج متجر "غوغل بلاي"، حيث يقوم التطبيق بمكافحة البرمجيات الخبيثة أثناء تحميل هذه الملفات، كما يقوم بتحذير المستخدم قبل فتحها، ومع ذلك لا يمكن للتطبيقات المضادة للفيروسات تنظيف هاتف المستخدم الذكي بالكامل، فأفضل طريقة للقيام بذلك هو التخلص من هذا التطبيق على الفور.

4- تطبيق مدخر البطارية "Battery savers":

يعمل هذا التطبيق على حفظ بطارية الهاتف الذكي، لكنه في الحقيقة مجرد تسويق "كاذب" لهذا التطبيق، فالشحن السريع كما يدعي التطبيق غير ممكن إذا كان هاتف المستخدم أصلا لا يدعم هذه الميزة، وبالتالي لا فائدة لهذا التطبيق على الهاتف، حيث أنه لا يوفر الطاقة بل يستنفدها، لذلك يجب حذفه.