نقلت صحيفة "حورييت" التركية، يوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن الجيش التركي أنشأ قاعدة عسكرية مؤقتة في مدينة الباب شمال سوريا.

وقال المصدر، إن القاعدة يجري إنشاؤها في موقع استراتيجي على إحدى تلال المدينة الواقعة في شمال سوريا.

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وبحسب المصدر، من المخطط أن يتم استخدام القاعدة كمركز لمرابطة المدرعات العسكرية التركية وإصلاحها.

وكانت هيئة الأركان العامة التركية قد أعلنت، يوم الجمعة، أن قوات عملية "درع الفرات"، التي ينفذها الجيش التركي بالتعاون مع فصائل سورية معارضة منضوية تحت لواء تنظيم "الجيش الحر"، بسطت السيطرة على كافة الأحياء في مدينة الباب السورية.

وبدأت تركيا عملية عسكرية شمال سوريا في 24 آب الماضي، مقدمة الدعم لفصائل معارضة سورية، بهدف طرد تنظيم "داعش" من المناطق الحدودية، والحد من النفوذ الكردي هناك.

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