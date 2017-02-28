عقد وفد النظام المشارك في محادثات جنيف 4 برئاسة بشار الجعفري يوم الثلاثاء جلسة محادثات جديدة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ضمن إطار جنيف 4 لحل الازمة السورية.

وياتي اجتماع وفد النظام مع دي ميستورا بعد لقاء للجعفري مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, في وقت سابق اليوم حيث اتفق الجانبان على أن مكافحة الإرهاب ضمن أولويات المحادثات لحل الأزمة السورية.



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والتقى وفد النظام دي ميستورا اكثر من مرة منذ بدء محادثات جنيف 4 في 23 شباط الجاري, وقدم الاخير وثيقة للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف4, وضع من خلالها مقاربة جديدة لعملية الانتقال السياسي في سوريا.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث يشدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

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