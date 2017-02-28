كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الثلاثاء, أن فصائل "درع الفرات" المدعومة من تركيا ستتوجه صوب بلدة منبج بحلب, بعد إكمال عمليتها في الباب, مثلما كان مخططا في الأساس.

وتمكنت قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة مؤخراً من انتزاع السيطرة على مدينة الباب، من قبضة "داعش" بعد معارك وحصار استمر ما لايقل عن شهرين، وذلك ضمن حملة "درع الفرات" التي انطلقت في 24 آب الماضي.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن اردوغان قوله, في مؤتمر صحفي بأنقرة قبل بدء زيارة رسمية لباكستان, إنه "يتعين تحريك وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق نهر الفرات".

كما استبعد الرئيس التركي أي "فرصة للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية".

واعلنت تركيا مرارا انها تعتزم التوجه الى منبج بسبب وجود مقاتلين أكراد هناك, بعد اكمال عملية الباب, ثم التوجه نحو الرقة, لانتزاعها من تنظيم "داعش", لكنها لوحت بعدم المشاركة في حال اشراك الاكراد في هذه العملية.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب .