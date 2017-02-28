كشفت وزارة الخارجية الروسية, يوم الثلاثاء, ان الادارة الامريكية الجديدة لا تعتبر الرئيس بشار الاسد "عقبة" للتسوية السورية, منتقدة ادارة الرئيس الامركي باراك اوباما وطريقة تعاملها مع الملف السوري.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله, في اجتماع حول طاولة مستديرة بشأن العلاقات الروسية الأمريكية في مجلس الدوما, إن "إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حاولت تغطية إرهابيي "جبهة النصرة" من أجل استخدامهم لإسقاط الأسد".

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وأشار ريابكوف الى ان "الإدارة الأمريكية الجديدة تدرك أن الرئيس بشار الأسد لا يشكل عقبة للتسوية السورية".

وجاء ذلك عقب اتهام "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة الادارة الامريكية بعدم امتلاكها فهما ومنهجا واضحا لحل الأزمة في سوريا.

وسبق ان اعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان أن عدم وضوح الموقف الأمريكي بشأن الازمة السورية جعل حل القضايا الشائكة في الصراع الممتد منذ ستة أعوام "أكثر صعوبة ".

وكان ترامب شدد مؤخرا على مكافحة التنظيمات الارهابية في سوريا لاسيما تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بدلا من الاطاحة بالرئيس بشار الاسد.

يشار الى ان ترامب تبنى منذ فوزه بانتخابات الرئاسة مواقف متشددة فيما يتعلق بالهجرة الى بلاده ومكافحة الارهاب, كما وعد بتعزيز القوة العسكرية الأميركية.