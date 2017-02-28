اتهمت "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة الادارة الامريكية بعدم امتلاكها فهما ومنهجا واضحا لحل الأزمة في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام ان وكالة (نوفوستي) الروسية نقلت عن المستشار السياسي في الهيئة العليا للمفاوضات بسام بربندي قوله ان الهيئة تتواصل مع إدارة ترامب عندما يكون ذلك ضروريا، في محاولة لوقف الحرب".

وسبق ان اعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان أن عدم وضوح الموقف الأمريكي بشأن الازمة السورية جعل حل القضايا الشائكة في الصراع الممتد منذ ستة أعوام "أكثر صعوبة ".

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وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كشف مؤخرا أن رؤيته للمشكلة السورية تختلف عن رؤية أي شخص آخر, مشددا على اهمية حل الازمة السورية.

يشار الى ان ترامب تبنى منذ فوزه بانتخابات الرئاسة مواقف فيما يتعلق بالهجرة الى بلاده ومكافحة الارهاب, كما وعد بتعزيز القوة العسكرية الأميركية.