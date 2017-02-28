أصيب 7 أشخاص بجروح, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذائف على منطقة العدوي بالعاصمة دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة قوله إن "إرهابيين يتحصنون في حي القابون والغوطة الشرقية استهدفوا صباح اليوم بعدد من القذائف منطقة العدوي السكنية سقطت في محيط المشاتل وتسببت بإصابة 7 أشخاص بجروح ووقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم".

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وجاء ذلك عقب يوم من مقتل امرأة وأصابة 14 شخصا بجروح بسقوط قذائف صاروخية على ضاحية حرستا السكنية وحي المزة 86 السكني في دمشق وريفها.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق وريفها لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية.