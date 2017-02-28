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ليستر سيتي حامل اللقب ينتفض أمام ليفربول ويهزمه بثلاثية بالدوري الانكليزي
اخبار الرياضة

انتفض ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري وغلب ضيفه ليفربول 3-1، في المرحلة 26 من المسابقة.


وسجل لليستر نجمهم جيمي فاردي ثنائية 28، 60 وداني درينك ووتر 39، فيما وقع على هدف الريدز الوحيد البرازيلي فيليب كوتينيو 68.

وارتقى ليستر إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة، مقابل تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 49 في المركز الخامس.

سيريانيوز

2017-02-28 01:15:24
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