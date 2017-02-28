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فيورنتينا يهدر الفوز أمام تورينو ويسقط بفخ التعادل بالدوري الايطالي
اخبار الرياضة

فرّط فيورنتينا بالنقاط الثلاث وتعادل 2-2 مع ضيفه تورينو، اليوم الاثنين، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


رغم تقدمه في النتيجة بثنائية نظيفة عبر ريكاردو سابونارا (8) والكرواتي نيكولا كالينيتش (8)، لم يتمكن فيورنتينا من الحفاظ على الأسبقية وتلقى هدفين عبر بيلوتي في مناسبتين (65 و85).

ولحق بيلوتي بالأرجنتيني غونزالو هيغوايين (يوفنتوس) والبوسني إيدين دزيكو (روما) في صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 19 هدفاً.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن بفارق 5 نقاط عن تورينو التاسع.

سيريانيوز

2017-02-28 01:11:07
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