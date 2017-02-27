رد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, يوم الاثنين, على اتهامات محمد علوش، عضو وفد الهيئة العليا في جنيف 4، لروسيا بعدم الالتزام بوعودها في لقاء أستانا حول سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن ميخائيل بوغدانوف , في تصريحات للصحفيين, ان اتهامات علوش للروس "هراء مطلق".

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وكان علوش كشف, في وقت سابق اليوم, عن لقاء مرتقب مع مسؤولين روس لبحث تعهدات لم تنفذها موسكو, مشيرا الى ان عدم وفاء روسيا بشكل كامل بتعهداتها، التي قطعتها في أستانا، يؤثر سلبا على مصداقية روسيا كضامن للهدنة في سوريا.

واستضافت استانا، يومي 23 و24 كانون ثانٍ الماضي، اجتماعا بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة ؛ لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 31 كانون أول الماضي.

وتتواصل مفاوضات السلام بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, وسط آمال بان تسفر المفاوضات عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, الا ان دي ميستورا استبعد مؤخرا حدوث "انفراجة" في المحادثات.