وصف نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, يوم الاثنين, مشرع قرار مجلس الامن الدولي بشأن معاقبة المسؤولين السوريين المتورطين باستخدام السلاح الكيماوي بأنه "غير مقبول".

وأشار غاتيلوف, في تصريحات لوكالة (سبونتيك) الى ان " النسخة الغربية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبولة بالنسبة روسيا".

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ويعتزم مجلس الأمن قريباَ تبني مشروع قرار لمعاقبة مسؤولين سوريين وقادة عسكريين لضلوعهم في استخدام الأسلحة الكيماوية, فضلا عن حظر بيع طائرات مروحية للسلطات السورية أو تزويدها بهاو لكن موسكو هددت في وقت سابق باستخدام الفيتو ضد مشرع القرار.

ويتزامن الحديث عن تصويت مجلس الامن مع محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة، برعاية الامم المتحدة، والتي انطلقت الخميس في جنيف.

وسبق أن فرنسا دعت, الشهر الجاري, مجلس الامن إلى التحرك واتخاذ اجراء بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي جرت في سوريا, كاشفة عن السعي لاستصدار قرار من المجلس بخصوص ذلك, رداَ على تقرير منظمة "هيومن رايس ووتش" تتهم من خلاله النظام السوري بشن هجمات كيماوية على حلب.

وكان مجلس الأمن أمر, في وقت سابق, بتشكيل لجنة للتحقيق، مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية، تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في سوريا.

ووجه النظام السوري اتهامات مرارا لتنظيمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة كيماوية، مقابل اتهامات من المعارضة السورية للنظام باستخدام غاز الكلور في هجماته على مناطق المعارضة.