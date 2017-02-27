نفى مصدر مقرب من وفد النظام السوري الى جنيف, يوم الاثنين, ماتناقلته وسائل الاعلام حول تعليق مباحثاته مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر مقرب من وفد النظام, لم تسمه, قوله إن "هذه الإشاعات المتكررة تأتي في سياق السعي للتشويش على المحادثات ومحاولة إفشالها وهو ما يتناغم مع مواقف حكومتي السعودية وقطر اللتين تواصلان دعم الإرهاب في سوريا وإفشال كل ما يمكن أن يوقف سفك الدماء السورية".

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وشدد المصدر على أن " الوفد مستمر في محادثات جنيف كما هو مقرر من قبل الأمم المتحدة ".

وجاء هذا النفي ردا على تقارير افادت باعتزام الوفد الحكومي السوري الذي يترأسه بشار الجعفري تعليقه للمفاوضات.

وانطلقت في مدينة جنيف السويسرية يوم الخميس، 23 شباط، مفاوضات حول التسوية السورية بين وفد النظام السوري ووفود تمثل مختلف قوى المعارضة، وذلك برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وتأتي المفاوضات وسط آمال بان تسفر عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, الا ان دي ميستورا استبعد مؤخرا حدوث "انفراجة" في المحادثات, لكنه اشار الى ان المفاوضات ستتركزعلى مسائل الدستور والانتخابات, في حين امتنع مكتبه عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.