وافق مجلس التعليم العالي على مجموعة قرارات طرحها مجلس الشعب حول قضايا تتعلق بالمنح الدراسية في الجامعات الخاصة وتخفيض الرسوم الجامعية.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان مجلس التعليم العالي اقر, في جلسته التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي عاطف النداف, تخصيص المنح لأبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي الحرب والعلميات الحربية المتوافرة في الجامعات الخاصة .

ووافق المجلس على تشميل ذوي شهداء قوى الامن الداخلي المسجلين في التعليم المفتوح بتخفيض الرسوم .

وكانت وزارة التعليم العالي اصدرت مؤخرا قراراً يقضي برفع الرسوم الجامعية للتعليم العام والموازي والمفتوح.

كما وافق المجلس على إجراء دورة للمقررات غير المتماثلة متممة للفصل الأول لطلاب جامعة الفرات، والسماح بتكليف حملة الماجستير بالتدريس في الجامعات الخاصة، إضافة إلى إقامة دورة للمقررات غير المتماثلة لطلاب دبلوم التأهيل التربوي الدارسين في إدلب، والمستضافين في الجامعات الأخرى.

وشهدت الجامعات خلال الأزمة هجرة العديد من طلابها إلى خارج البلاد , إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات التعليم وتدنّي ترتيب الجامعات السورية.