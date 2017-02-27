سقط عدد من الجرحى, يوم الاثنين, جراء "طلقات نارية" و سقوط قذائف على بلدتي نبل والزهراء بحلب و قريتي قنية العاصي وبلدة جب الجراح في ريف حمص.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "مسلحي “جبهة النصرة” المنتشرين في قرية المشاريع استهدفوا منازل الأهالي في قرية قنية العاصي بريف حمص الشمالي برشقات نارية من أسلحة رشاشة ما تسبب بإصابة شخص بجروح.

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كما استهدفت مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” بلدة جب الجراح بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم, بحسب سانا.

كانت قذائف استهدفت امس قريتي القبو والشنية بريف حمص الشمالي الغربي, مما ادى الى اصابة طفلة بجروح وحدوث أضرار مادية.

من جهة اخرى, تحدثت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي, ان فصائل مسلحة استهدفت بلدتي نبل والزهراء بقذائف صاروخية , وسط انباء عن وقوع اصابات في صفوف المدنيين.

وجاء ذلك بعد يوم على سقوط عدة قذائف صاروخية على حي الخالدية في مدينة حلب , مما اسفر عن سقوط جرحى.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.