واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه في ريف حلب الشرقي وباتجاه تدمر بريف حمص , حيث سيطر على مساحات جديدة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر بالتعاون مع حلفائه على النقطة /939,5/ وهي تعتبر أعلى نقطة في جبال الهيال المطلة على مثلث تدمر.

كما سيطر الجيش النظامي, وفقا للمصادر, على مرتفع "المقالع" و"مدينة التمثيل" وجبل الطار الاستراتيجي غرب مدينة تدمر, فيما سيطر على مدخل مدينة تـدمر الغربي نارياً.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وكان النظامي سيطر أمس بالتعاون مع القوات الرديفة على مدرسة السياقة في منطقة البيارات غربي تدمر.

وبدأ الجيش النظامي, منتصف الشهر الماضي , عملية عسكرية في ريف حمص, بعد انتزاع "داعش" مدينة تدمر مجدداَ, حيث فرض سيطرته على مساحات ومواقع جديدة في المنطقة من بينها حقل حيان, بعد معارك مع التنظيم.

من جهة اخرى, بينت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي سيطر على قرى المزروفة ونبات صغيرة ونبات كبيرة وبلدات جيعا وخربة الذئب ومشتلة وجب الحمام وجب السلطان والزعرورة ,كما أحرز تقدما داخل قرية فيخة صغيرة بعد معارك مع تنظيم داعش بريف حلب الشرقي.

وجاء التقدم بعد يوم من اعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بأن الجيش النظامي سيطر على بلدة تادف جنوب شرق مدينة الباب بريف حلب عقب معارك مع تنظيم "داعش".

وسيطر الجيش النظامي, في كانون الثاني الماضي, على قرى عدة في ريف حلب الشرقي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).