أصدرت وزارة النقل تعميماَ حددت من خلاله شروط تسجيل السيارات السياحية الخاصة للعراقيين المقيمين في سوريا من أكثر من 10 سنوات.

وتضمن التعميم, الذي نشرته صحيفة (تشرين) المحلية, الوثائق والثبوتيات المطلوبة من صاحب العلاقة، وأبرزها صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو أي وثيقة رسمية تثبت هويته، وسند إقامة من المنطقة المقيم فيها مصدق من المحافظة التابع لها، وبيان قيد للمركبة المراد تسجيلها أو صورة عن الشهادة الجمركية أو أي وثيقة أخرى للمركبات المراد تسجيلها لأول مرة.

وأشترطت الوزارة أن تتم موافاة مديرية النقل الطرقي في الوزارة بكل الوثائق لتتم المعالجة أصولاً.

يذكر أن تملك السيارات ممنوع للمواطنين العراقيين إلا الحاصلين منهم على إقامة دائمة.