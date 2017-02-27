قالت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، إن القيادي الثاني في تنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا الملقب بـ"أبو الخير المصري" قتل نتيجة غارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في إدلب.

وقالت التقارير إن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة المصري قرب معسكر المسطومة، حيث قضى إثرها مع جهاديين آخرين.

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و"أبو الخير المصري" هو عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، من مواليد مصر، ويعد الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، أي نائباً لأيمن الظواهري زعيم التنظيم.

ويعد أبو الخير المصري مسؤولا عن التنقل والأمور اللوجستية والمصروفات التي يقدمها عملاء القاعدة، ممن يتم إرسالهم بمهام خارجية.

وبرز اسم "أبو الخير المصري" العام الماضي، عندما نشر تنظيم "القاعدة" رسالة صوتية له سمح فيها لما يعرف بمجلس شورى "جبهة النصرة" سابقًا، بفك الارتباط بالقاعدة وتغيير الاسم فيما بعد إلى "جبهة فتح الشام ".

وكانت الاستخبارات الأمريكية ترى أن أبوالخير المصري، هو خليفة محتمل لزعيم القاعدة، أيمن الظواهري، خاصة بعد مقتل نائبه السابق وزعيم تنظيم في شبه الجزيرة العربية، ناصر الوحيشي في غارة باليمن عام 2015.

وكانت السلطات الإيرانية أمرت باعتقال المصري قبل أن يطلق سراحه العام 2015، بينما لا تزال ظروف اعتقاله غير معروفة تماما، بحسب تقرير لشبكة " سي ان ان" الأمريكية.

يشار إلى أن واشنطن تقود تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق منذ 2014، حيث سبق أن تم إعلان استهداف عدة قيادات في تلك التنظيمات من قبل التحالف الدولي.

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