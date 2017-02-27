قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أن المفاوضات السورية في أستانا وضعت أساسا للحوار في جنيف وسمحت بإنشاء آلية للرقابة على نظام وقف إطلاق النار.

وأضاف بوتين في لقاء مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف في أستانا، "هذه المفاوضات انتهت بنتيجة غير مسبوقة، وتم إنشاء آلية للرقابة على وقف إطلاق النار، وذلك هو المهم والقاعدة الأهم التي سمحت بمواصلة مفاوضات جنيف".

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وعقدت مفاوضات سلام سورية, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ولفت بوتين إلى أن حكومة كازاخستان لعبت دورا إيجابيا ليس فقط كونها جهة مضيفة ومنظمة للمفاوضات، بل وأثرت فعليا على تحقيق نتائج إيجابية في أستانا.

يشار الى ان مفاوضات السلام السورية انطلقت في مدينة جنيف, يوم الخميس، وسط امال بان تسفر المفاوضات عن الخروج بحل ينهي الازمة في سوريا, لكن دي ميستورا استبعد حدوث "انفراجة وحلول" في هذه المحادثات.

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