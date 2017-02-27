أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الصاروخية أبحرت من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم متوجهة إلى السواحل السورية.

وذكرت وكالة (نوفوستي) إن الوزارة قالت إن الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" ستعبر مضيق البوسفور التركي صباح يوم 28 شباط وستنضم في مساء اليوم ذاته إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المنتشرة قرب السواحل السورية في البحر المتوسط .

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وكانت الفرقاطة الروسية أنهت مهمة في 20 كانون الأول الماضي قبالة السواحل السوري، بعد أن شاركت في عمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا ضمن مجموعة السفن الحربية الروسية العاملة في البحر المتوسط.

يذكر ان الفرقاطة الروسية قدمت إلى السواحل السورية في تشرين الثاني الماضي، بعد أشهر فقط من دخولها الخدمة في حزيران الـ2016، وهي قادرة على حمل 8 صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" على متنها وكذلك 36 صاروخا موجها مضادا للجو من منظومة "شتيل-1".

ويأتي تعزيز الوجود الروسي البحري قبالة السواحل الروسية، في إطار عملية عسكرية روسية بدأتها موسكو في سوريا نهاية أيلول 2015، لدعم الجيش النظامي وضرب التنظيمات الإرهابية في البلاد.

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