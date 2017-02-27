قال أحد مفاوضي المعارضة السورية ورئيس الجناح السياسي لـ"جيش الإسلام" محمد علوش، يوم الاثنين، إن وفد من "منصة الرياض" سيلتقي بمسؤولين من الخارجية الروسية في وقت لاحق اليوم.

ونقلت وكالة (رويترز) عن علوش قوله، ان روس "اللجنة اليوم ستلتقي مع وفد الخارجية الروسية."

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وأضاف علوش أن المعارضة تريد بحث "الوعود التي لم ينفذوها".

وسبق لعلوش أن دعا في 22 كانون الثاني الماضي، موسكو إلى مقاومة الضغوط الإيرانية والسورية لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في كانون الأول 2016.

كما كان علوش اشترط, تنفيذ الوعود التي حصلوا عليها في محادثات أستانا الشهر الماضي وهي وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات لاسيما النساء والأطفال، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة, وذلك مقابل المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف.

يشار إلى مفاوضات جنيف انطلقت في 23 شباط الجاري، وسط امال بان تسفر المفاوضات عن الخروج بحل ينهي الازمة في سوريا, لكن دي ميستورا استبعد حدوث "انفراجة وحلول" في هذه المحادثات.

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