كشف نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، إن موسكو تبحث مع السلطات السورية مواضيع سرية بما فيها إنشاء مناطق آمنة.

وقال بوغدانوف خلال مؤتمر صحفي، إننا "نعول على تشكيل وفد موحد للمعارضة، "لأن الجميع جاء إلى هنا في نهاية المطاف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولذلك، فإن الهدف المشترك واضح ومفهوم، لكن كما أفهم فإن كل وفد لديه بعض الفروقات الدقيقة بخصوص تفسير هذا القرار".

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وشدد بوغدانوف على ضرورة مشاركة الأكراد في المفاوضات في جنيف.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أنه "ستكون هناك اتصالات اليوم بين مجموعتي "الرياض" و"موسكو" للمعارضة السورية.

وتشارك في مفاوضات جنيف الحالية 3 منصات للمعارضة هي منصة الرياض (الهيئة العليا للمفاوضات, ومنصة موسكو ومنصة القاهرة، حيث اشترط رئيس وفد النظام تشكيل وفد موحد للقبول بإجراء مفاوضات مباشرة معهم.

وتم استبعاد حزب "الاتحاد الديمقراطي"، و"منصة بيروت" التي تشكلت مؤخرا، و"منصة حميميم" للمعارضة الداخلية.

يشار الى ان مفاوضات السلام السورية انطلقت في مدينة جنيف, يوم الخميس، وسط امال بان تسفر المفاوضات عن الخروج بحل ينهي الازمة في سوريا, لكن دي ميستورا استبعد حدوث "انفراجة وحلول" في هذه المحادثات.

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