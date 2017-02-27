أعلن "الجيش الحر" إن اشتباكات بينه وبين قوات الجيش النظامي اندلعت يوم الأحد جنوب مدينة الباب شمال سوريا.

وقال "الجيش الحر" في بيان، إن اشتباكا وقع جنوبي مدينة الباب قرب بلدة تادف التي انتزعت قوات النظامي السيطرة عليها من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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ولم يصدر تعليق من الجيش النظامي، الذي أعلن يوم الأحد سيطرته على بلدة تادف جنوب شرق مدينة الباب بريف حلب عقب معارك مع تنظيم "داعش".

وسبق ان أعلنت مصادر معارضة في التاسع من شباط الحالي، عن مواجهات هي الأولى من نوعها اندلعت بين قوات الجيش النظامي وقوات "درع الفرات" في محيط مدينة الباب شمال سوريا.

ويقاتل كل من "الجيش الحر" المدعوم من تركيا، وقوات الجيش النظامي، بكل منفصل تنظيم "داعش" في في المنطقة الواقعة في شمال شرق حلب.

يشار إلى أن قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة تمكنت مؤخراً من انتزاع السيطرة على مدينة الباب، من قبضة "داعش" بعد معارك وحصار استمر ما لايقل عن شهرين، وذلك ضمن حملة "درع الفرات" التي انطلقت في 24 آب الماضي.

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