قالت السلطات التركية، يوم الاثنين، إنها أكملت بناء أكثر من نصف جدار عازل على حدودها مع سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن مدير إدارة التنمية السكنية في تركيا أرغون توران، قوله انه تم إنشاء 290 كيلو متراً من أصل 511 كيلو متر من الجدار.

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وأكد توارن استمرار الأعمال المتعلقة بإنشاء 221 كيلومترا متبقية، مشيرا إلى أن السلطات تبذل كل ما بوسعها لاستكمال هذا المشروع في أقرب وقت.

ومن الجدير بالذكر أن السلطات التركية تعول على أن بناء الجدار المذكور سيتيح فرصة لضمان الأمن على الحدود مع سوريا.

وكانت السلطات التركية قالت في 14 كانون الثاني الماضي، انها أتمت بناء فاصل على حدودها مع العراق وسوريا، بطول 330 كم، إضافة لإنشاء حاجز من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله 191 كيلومترا.

وكانت تركيا أنشأت العام الماضي، جدار على حدودها مع سوريا يمتد بين قضائي "إصلاحية" بولاية غازي عنتاب، وقضاء "حصة" بولاية هطاي، ضمن سلسلة تدابير امنية لمكافحة "الارهاب" و للحيلولة دون وقوع حالات تهريب.

كما أنشأت تركيا خندقاً حدودياً بطول 365 كم، , فضلا عن تزويد الشريط الحدودي بإضاءة وكاميرات ليلية وأسوار شائكة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش والمراقبة على طول الحدود.

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد في المعارك الدائرة شمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, فضلا عن رغبتها بالقضاء على وجود تنظيم "داعش" في المناطق الحدودية بعد أن تم استهداف المناطق التركية بالقذائف والتفجيرات التي تبناها التنظيم الإرهابي.

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