أصيب 4 عناصر من الشرطة البحرينية، يوم الأحد، إثر تعرض حافلة شرطة للتفجير، قرب قرية جو جنوب العاصمة المنامة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها ان "التفجير الارهابي نتج عنه اصابة اربعة افراد، تم نقلهم لتلقي العلاج ".

وأشار البيان،إلى أن "حالة المصابين مستقرة، كما ان الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث".

وشهدت البحرين مقتل ضابط أمن برتبة ملازم أول في حادثة إطلاق نار قرب المنامة في الـ29 من كانون الثاني الماضي.

وشهدت البحرين في بداية العام الحالي هجوماً إرهابياً على سجن "جو" ، ما أدى الى مقتل شرطي وفرار محكومين بقضايا إرهاب، بحسب وزارة الداخلية.

يشار إلى ان البحرين سبق وأعلنت عن ضبط وتفكيك خلايا "إرهابية"، تتهمهم بتلقي الدعم من إيران.