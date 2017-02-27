تمكن باريس سان جيرمان من التلاعب بمضيفه مارسيليا وأمطر شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد يوم الأحد على ملعب "فيلودروم" في إطار الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي.

وأحرز أهداف الفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (6) والأوروجواياني إدينسون كافاني (16) والبرازيلي لوكاس مورا (50) والألماني يوليان دراكسلر (55) والفرنسي بليز ماتويدي (72)، فيما سجّل هدف مارسيليا الوحيد المدافع رود فاني (70).



ورفع باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا الفوز الكبير إلى 59 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن نيس الذي عاد للمركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن موناكو المتصدر، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.