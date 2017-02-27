أوقفت الشرطة السعودية، يوم الاحد، 35 باكستانياً أقاموا "حفلاً للمثليين" جنوب العاصمة الرياض.

ونقلت وسائل اعلام عن الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، قوله ان "استمرارا لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الجرائم كافة، فقد رصدت إدارة الضبط الميداني قيام مجموعة من الوافدين باكستانيي الجنسية بإقامة حفل للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوب العاصمة الرياض".

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وأضاف انه على "إثر ذلك، قامت إدارة الضبط الميداني بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، ورصدت مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء... وتمكنت القوة من ضبط 35 شخصاً بداخلها (الاستراحة) بعد مقاومة منهم، محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية".

وكان مؤخرا انتشر مقطع فيديو لزواج مثليين في السعودية وأثار جدلاً واسعاً بين النشطاء بين نفي وتأكيد، لتؤكد تقارير إعلامية في وقت لاحق صحة مقطع الفيديو المتداول، مع الإشارة إلى أن الحادثة وقعت في الرياض، حيث القت الشرطة القبض عليهم.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية عارضت عدة مرات مشروع قرار حول حقوق المثليين جنسياً، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لحقوق الإنسان واحترامها للمواثيق الدولية المتعلقة بها، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

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