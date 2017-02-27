قالت وسائل إعلام، مساء الأحد، إن انفجاراً وقع قرب مركز أمن في مدينة قسنطينة بالجزائر، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت جريدة "النهار" الجزائرية، إن انتحارياً فجر نفسه بحزام ناسف، قرب مقر الأمن الحضري رقم 13 بباب القنطرة، مما أسفر عن إصابة عدد من القوات ومقتل المنفذ.

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وسارعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجرحى.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "الانتحاري منفذ العملية يرجع أن يكون نفسه قد نفذ منذ أشهر هجوما على مطعم وقتل شرطيا بحي الزادية".

وشهد حي الزيادية في قسنطينة بداية تشرين الثاني الماضي، هجوماً استهدف قائد شرطة أثناء تواجده في أحد مطاعم المنطقة، تلاه إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

وكان الحادث الأول من نوعه منذ سنوات فقد كان هذا الأسلوب بالاغتيالات منتهجا بالجزائر ببدايات الأزمة الأمنية، أوائل التسعينيات، قبل أن تغير الجماعات المسلحة استراتيجيتها بتبني أسلوب التفجيرات بالأماكن العمومية.





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