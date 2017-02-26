كشف مصدر في وزارة الكهرباء، يوم الأحد، أنه تم استهداف محطة توليد كهرباء الزارة بريف حماة الجنوبي والسكن العمالي، بقذائف صاروخية ما تسبب بأضرار مادية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن المصدر، دون أن تسمه، قوله أن "المجموعات الإرهابية" استهدفت المحطة بعدة قذائف صاروخية ما أدى إلى أضرار مادية فيهما.

وسبق وتعرضت محطة توليد الزارة في ريف حماة للقصف من قبل، حيث تسبب استهداف المحطة بالقذائف الصاروخية العام الماضي، بارتفاع ساعات التقنين في المحافظات.

ويأتي استهداف محطة الزارة، بعد ساعات من إعلان وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن عودة مجموعات التوليد الغازية للعمل، في معمل غاز إيبلا بمنطقة الفرقلس بريف حمص، عقب تعرضه يوم السبت للاستهداف بالقذائف التي أدت لتوقفه بالكامل عن العمل، الأمر الذي سبب زيادة كبيرة في ساعات التقنين.

وشهدت العديد من المحافظات أزمة تقنين حادة في التيار الكهربائي, حيث وصل التقنين في معظم المناطق لاسيما دمشق الى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل, فيما وصل التقنين إلى أكثر من 10 ساعات مقابل ساعة واحدة أو أقل في مناطق أخرى, وهذا الامر قابله تبرير حكومي ووعود بتخفيف الأزمة قريباً.



