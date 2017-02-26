سقطت قذيفتا هاون قرب مبنى السفارة الروسية في حي المزرعة بدمشق، يوم الأحد، دون أن تؤديا لسقوط ضحايا أو مصابين.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن عسكريين سوريين، لم تسمهم، قولهم إن "القذيفتين أطلقتا من حي جوبر الواقع في جنوب العاصمة دمشق". والذي يخضع لسيطرة مسلحي تنظيمي "أحرار الشام" و"جبهة النصرة".

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يشار إلى أن مبنى السفارة الروسية في دمشق، تعرض مراراً للاستهداف بقذائف الهاون، وغالباً ما اقتصرت أضرارها على الماديات.

وشهدت مناطق عدة من دمشق وريفها اليوم سقوط عدد من قذائف الهاون والقذائف الصاروخية، أدت لمقتل امرأة وإصابة 4 في منطقة المزة 86، بينما أدت لإصابة 10 أشخاص في ضاحية حرستا بريف العاصمة.

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