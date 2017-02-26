أعلنت السلطات السويدية, يوم الاحد, عن اصابة نحو20 شخصاَ, اثر نشوب حريق في مبنى للاجئين في مدينة فيرنيشبورغ السويدية, وذلك قبل السيطرة عليه بشكل كامل.

واوضحت الشرطة السويدية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام, ان "نحو 20 شخصاً يعانون من مشاكل بالتنفس بسبب استنشاق الدخان السام".

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وأضاف البيان ان " الحريق بدأ في الطابق الثالث من المبني بحسب المعلومات الأولية، حيث قفز شخصان من النافذة، بسبب كثافة الدخان ولتفادي الاختناق، مما ادى الى اصابتهما بكسور, وتم نقلهما إلى المستشفى".

وأشارت الشرطة إلى أن "عدداً من اللاجئين قفزوا من النوافذ بسبب انتشار الحريق بشكل سريع في المبني، وعدم تمكنهم المغادرة".

وكان معظم اللاجئين نائمين, اثناء اندلاع الحريق, الذي تمت السيطرة عليه بشكل كامل, فيما جرى نقل اللاجئين إلى سكن أخر