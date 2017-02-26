كشف تقرير جديد، عن أن "نوكيا 3310" الجديد، سيأتي بذات التصميم القديم، لكن بشاشة أكبر وبعض التعديلات البسيطة، دون نظام "آندرويد".

وبحسب vtechgraphy، فإن "نوكيا" ستتخلى في الهاتف القادم عن الشاشة أحادية اللون مقابل شاشة ملونة وأكبر من السابق، كما أنه سيكون أنحف سماكة وأخف وزناً، إضافة إلى تغيير بسيط في حجم الأزرار.

ومن المتوقع أن يأتي "نوكيا 3310" الجديد، بثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر وسيباع بسعر 59 يورو أو حوالي 65 دولار بما يعادل تقريباً 35 ألف ليرة سورية.

وستكشف شركة HMD المالكة لعلامة "نوكيا" عن "3310" في 26 شباط مع هاتفي نوكيا 3 و نوكيا 55.