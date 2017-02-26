أعلنت مصادر مؤيدة, يوم الاحد, عن تعطيل المدارس في منطقة ضاحية الاسد بريف دمشق يوم غد, نتيجة الوضع الامني المتوتر.

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واشارت المصادر, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان " يوم غد الاثنين عطلة في مدارس ضاحية الأسد نتيجة الوضع الأمني المتوتر في محيط المنطقة , وبسبب استمرار سقوط القذائف على الضاحية" .

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من جهتها, أعلنت صحيفة (الوطن) المحلية عن تعطيل المدارس في ضاحية الأسد يوم غد لضمان سلامة الطلاب.

وتعرضت منطقة ضاحية الاسد بريف دمشق, في وقت سابق اليوم, لسقوط قذائف هاون, مما ادى الى وقوع مصابين وحدث أضرار مادية.

وكانت مصادر مؤيدة تداولت أمس انباء قرار أصدرته مديرية تربية ريف دمشق يقضي بتعطيل مدارس ضاحية الأسد يوم الأحد بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالمنطقة وتحسبا لدرء أي خطر قد يلحق بسلامة الطلاب, وبعدها يتم تقدير الوضع كل يوم.

وتشهد ضاحية الاسد, الخاضعة تحت سيطرة النظام, ومحيطها بالعموم توترات امنية , حيث تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, كما تدور معارك بين الحين والاخر بين النظامي ومسلحي المعارضة في محيط مشفى حرستا.