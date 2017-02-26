أصدر مصرف سوريا المركزي قرارين جديدين تضمنا الموافقة على استبدال الأموال المهترئة والمشوهة من قبل المواطنين الذين قاموا بتخزين أموالهم في أماكن عرضتها للرطوبة والحريق .

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وتضمن القرارين, اللذين نشرتهما صحيفة "تشرين" المحلية, تسديد مبالغ لـ 67 مواطناً تقدموا بطلبات لاستبدال أموالهم التي تشوهت نتيجة تعرضها للرطوبة والحريق والقوارض لكونها حفظت في أماكن غير مناسبة.

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وبحسب القرارين, فقد بلغت قيمة الأموال المسددة 8 ملايين و731 ألفاً و650 ليرة من إجمالي قيمة الأوراق المالية المشوهة التي صرح عنها المواطنون المتقدمون بطلبات لاستبدالها والبالغة 20 مليوناً و35 ألفاً و250 ليرة.

وتركزت طلبات الاستبدال في ثلاث محافظات وهي دمشق وحلب وحمص، حيث كانت الغلبة فيها لمحافظة حلب، كما تنوعت أسباب التشوه بين حريق ورطوبة واهتراء وسوء تخزين وتمزق وقوارض، وذلك بحسب ما بينته ضبوط الشرطة المنظمة بحوادث التشوه وحالة الأوراق النقدية المشوهة.

وسبق ان وافق المصرف المركزي في شهر تشرين الثاني الماضي على استبادل أموالاً " مشوهة " من قبل المواطنين في عدة محافظات بقيمة 6 ملايين ليرة

وكان مصرف سوريا المركزي كشف, منتصف الشهر الماضي, عن حلول جديدة ستطبق في منتصف العام الجاري من أجل معالجة مشكلة الأوراق النقدية القديمة الصغيرة, نافيا بدء ضخ كميات جديدة من فئة الخمسين ومئة ليرة. مبينا أن المركزي مطلع بدقة على معاناة المواطنين في تعاملهم مع الأوراق النقدية القديمة لبعض الفئات.

وتناقلت وسائل اعلام مؤخرا، أن مصرف سوريا المركزي ينوي بداية الشهر القادم, طرح كميات من العملة من فئتي الخمسين والمئة ليرة سورية بعد ان تم سحب أكبر قدر من الأوراق المهترئة.

ويواجه المواطن مشكلة يومية في تصريف بعض الأوراق المالية المهترئة، وخاصة من فئة الـ"الخمسين ليرة" التي أصبحت بمعظمها تالفة بسبب كثرة تداولها في السوق, ويصل الأمر في معظم الأحيان إلى رفض بعض الباعة أو سائقي الحافلات استلام تلك الأوراق من المواطنين.

ويشار الى أن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة تختلف عن الأوراق النقدية التي تشوهت عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عمداً.