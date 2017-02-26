أعلنت "غوغل" رسمياً عن شراكة مع شركة "مونديليز" المالكة لعلامة "أوريو" التجارية، من أجل لعبة جديدة اسمها Oreo Dunk Challenge، ماقد ينفي توقعات تسمية "آندرويد" القادم باسم "أوريو".

وبحسب Phone Arena، فإن اللعبة القادمة، عبارة عن جزء من الحملة الدعائية لشركة "مونديليز"، ودور "غوغل" سيكون بتزويد اللعبة بخرائطها؛ لأنها تستخدم بعض التقنيات المتعلقة بأماكن اللاعبين حول العالم.



ونشر رئيس قسم "أندرويد" ونظام تشغيل "كروم" في "غوغل"، هيروشي لوكهايمر، مؤخراً، صورة على حسابه في "تويتر"، لفطيرة مصنوعة من بسكويت "الأوريو"، مادفع المراقبون لتوقع الاسم القادم لنسخة "آندرويد" ذات الرقم "8.0"، باسم "آندرويد أوريو".



وكان هيروشي ذاته، قد قام بخطوات شبيهة مع بعض أسماء الإصدارات السابقة لإصدارات "آندرويد"، لكن فكرته لم تصل كما ألمح لها، حيث توقع البعض أن يكون اسم الاصدار السابق "نوتيلا" بينما جاء بـ "نوغا".