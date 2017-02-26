أبلغ وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن المستشفيات الاسرائيلية ستتوقف عن تقديم العلاج الطبي للجرحى السوريين.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزير الإسرائيلي قوله أنه سيتم استثناء الحالات "الخطيرة جدا".

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وأوضح ليتسمان أن القرار جاء بسبب "عدم تحويل الاعتمادات اللازمة الى المستشفيات لتقديم المعالجة الطبية لهؤلاء الجرحى".

وكان عدد من المستشفيات في إسرائيل أعلنت تخليها عن ملف معالجة الجرحى السوريين بحجة أن الحكومة الإسرائيلية تتنصل من وعودها المالية لقاء علاج هؤلاء الجرحى.

ويأتي الحديث عن إيقاف علاج السوريين في مشافي إسرائيلية، بعد أكثر من شهرين على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن بلاده تدرس إمكانية استقبال مدنيين سوريين من مدينة حلب للعلاج.

وكانت إسرائيل قد قدمت علاجا طبيّا لما معدله 2278 جريحا سوريّاً، منذ عام 2013 وحتى الآن، إذ ينتقل الجرحى إلى إسرائيل عن طريق هضبة الجولان.

وتصل تكلفة المكوث في المستشفيات الإسرائيلية لليوم الواحد إلى أكثر من 2500 دولار.