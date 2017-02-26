واصل لاتسيو وميلان صحوتهما بفوز الأول على ضيفه أودينيزي، والثاني على مضيفه ساسوولو بنتيجة واحدة 1-صفر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على الملعب الأولمبي في العاصمة، انتظر لاتسيو حتى الدقيقة 73 لتحقيق الفوز بعد حصوله على ركلة جزاء اثر لمسة يد من المدافع الدولي العراقي علي عدنان انبرى لها تشيرو إيموبيلي رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً في البطولة.



وعلى ملعب تشيتا دل تريكولوري، فاز ميلان على ساسوولو بالسيناريو ذاته بعدما حصل على ركلة جزاء اثر مخاشنة البرتو اكويلاني لاندريا بارتولاتشي نفذها الكولومبي كارلوس باكا واهدى الفوز للضيوف (22).



ورفع لاتسيو رصيده إلى 50 نقطة مقابل 47 لميلان، وتقدم إلى المركز الخامس مؤقتاً بفارق نقطتين أمام انتر ميلان الذي يستضيف في وقت لاحق اليوم روما الثاني في قمة المرحلة.



وكان جنوى قريباً جداً من تلقي الخسارة على ملعبه أمام بولونيا الذي تقدم عبر فيديريكو فيفياني (57) قبل أن يخسر جهود لاعبه اليوناني فاسيليوس توروسيديس بالبطاقة الحمراء.



وأثمر ضغط جنوى الذي استثمر النقص العددي، عن هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عبر الفرنسي أوليفييه نتشام (90+4).



وسقط كروتوني أمام ضيفه كالياري 1-2، وفاز كييفو فيرونا على ضيفه بيسكارا صاحب المركز الأخير 2-صفر.



وافتتحت المرحلة السبت بفوز يوفنتوس على إمبولي 2-صفر، وخسارة نابولي أمام اتالانتا صفر-2، وتختتم الاثنين بلقاء فيورنتينا مع تورينو.