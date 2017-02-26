كشفت "موزيلا" عن مميزات جديدة ضمن اختباراتها لمتصفح "فاير فوكس"، تفيد من يتركون العديد من علامات التبويب مفتوحة داخل المتصفح لقراءتها لاحقاً.

وبحسب Digital Trends، فإن "الميزة الجديدة تُدعى SnoozeTabs، وهي أداة تنبيه وإشعار خاصة بالتبويب، حيث تتيح للمستخدم جدولة تبويبات الصفحات الهامة وإغلاقها في تلك اللحظة، لتعود إلى الظهور من جديد في وقتٍ مناسب يحدده المستخدم".



وتساعدSnoozeTabs من يرغبون بحفظ الروابط أو الصفحات خلال ساعات العمل، لقراءتها في وقت لاحق.



ويجب على من يرغب بتفعيل الميزة النقر على زر يشبه زر المنبه أعلى يمين المتصفح، واختيار التاريخ المقرر الجدولة إليه ليتم إشعاره بالصفحة، ويمكن أيضًا إدارة الجدول الزمني للصفحات المجدولة.



وقدمت "موزيلا" أيضاً ميزة Pluse، التي تهدف إلى تحسين أداء المتصفح على مختلف الصفحات بحسب لغات البرمجة المُستخدَمة فيها عبر تقييمها.