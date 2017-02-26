أتاح تطبيق "إنستغرام"، ميزة تحميل أكثر من 10 صور أو مقطع فيديو دفعة واحدة لجميع المستخدمين، بعد أن اقتصرت هذه الميزة سابقاً على المعلنين في التطبيق.

وبحسب " theverge"، فإنه يمكن الإستفادة من الشكل الجديد لعرض الصور عبر النقر على أيقونة جديدة، حيث يمكن تحديد الصور ومقاطع الفيديو التي يرغب المستخدم في ضمها بمشاركة واحدة.



ولتغيير الطلب يجب الضغط على hold، ثم سحب الصور التي يرغب بها، ويمكن للمستخدم نشر الصور والفيديوهات بشكل مستقل أو كمجموعات، ولكنه سيحصل على موقع واحد لشرح مشاركته.

ويتم تجميع التعليقات والإعجاب أسفل المشاركات الخاصة بالمستخدم، بينما أشارت الشركة إلى مجموعة متنوعة من الاستخدامات للشكل الجديد، كتوثيق كل لحظة في حفلات أعياد الميلاد، أو توثيق خطوات صنع وصفة ما بالصور، كما أنها تمثل توثيق مصور للقصص التي يرويها المستخدم عبر التطبيق .

وأضاف تطبيق "انستغرام" منذ عامين تقريباً ميزة تحميل صور متعددة في وقت واحد، مما يتيح تمريرها بشكل متتالي سلس، إلا أن هذه الميزة اقتصرت خلال الفترة الماضية على فئة المعلنين فقط.